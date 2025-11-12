Uluslararası doğrudan yatırımlar 11,4 milyar dolara ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, UDY hacmi 2025'in 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,5 artarak 11,4 milyar dolara ulaşırken, eylül itibarıyla yıllıklandırılmış UDY tutarı ise 15,3 milyar dolar oldu.

Bu yılın 9 ayında Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkeler sıralamasında Hollanda birinci sırada yer alırken, Kazakistan ikinci ve Lüksemburg üçüncü sırada konumlandı. Bu ülkeleri sırasıyla Almanya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Birleşik Krallık, Fransa ve İspanya takip etti.

Sektörel bazda incelendiğinde, bu dönemde yüzde 34'lük payla toptan ve perakende ticaret sektörü en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken sektör oldu. İmalat sektörü yüzde 30'luk payla ikinci sırada, bilgi ve iletişim sektörü yüzde 14'lük payla üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin ekonomideki istikrarlı politikaları ve stratejik konumunun sonucu olarak değerlendirilen bu performans, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen ülkenin uluslararası yatırımcılar nezdindeki cazibesinin güçlendiğini gösteriyor.

Dünyada doğrudan yatırımlar gerilerken Türkiye'de yükseliş sürüyor

Öte yandan ekimde Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) hazırladığı "Küresel Yatırım Trendleri İzleme Raporu" geçici verilerine göre, 2025 yılının ilk 6 ayında küresel doğrudan yatırımlar yüzde 3 düşerken, Türkiye'de ise yüzde 29 arttı.

Söz konusu dönemde dünyanın geri kalan bölgelerine bakıldığında gelişmiş ülkelerde yüzde 7, Avrupa'da yüzde 25 oranlarında düşüşler gözlenirken, gelişmekte olan ülkeler için bu oran değişiklik göstermedi.

Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlarda yakaladığı performans, yatırımcılarla yürütülen üst düzey temaslarla destekleniyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eylül ayında Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu New York'ta iki farklı toplantıda uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi. Erdoğan, Türkiye'ye duyulan güvenin ifade edildiği bu toplantılarda bazı katılımcılar yeni yatırımlarını ve gelecek dönem planlarını paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Yatırım Danışma Komitesi (YDK), 11 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde toplandı.

Toplantıya bakanlar, 11 ülkeden toplam değeri 15 trilyon dolar olan 30'dan fazla uluslararası şirketin üst düzey yöneticileri ve iş dünyası temsilcileri katıldı. YDK toplantısında, yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik somut adımlar ve yatırımcıların taleplerinin karşılanması konuları ele alındı.

"Türkiye'ye yönelik ilgi ve motivasyon yüksek seviyelerde seyrediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, UNCTAD'ın hazırladığı rapordaki verilere dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sürdürülen bu başarılı performans, 2025'in geri kalanında da hız kesmeden devam ediyor. Yılın 9 ayında kaydedilen yüzde 45,5'lik artış ve yıllıklandırılmış rakamın 15 milyar dolar bandının üzerinde seyretmesi, yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güveninin net bir göstergesi." dedi.

Bu yılın ilk 3 çeyreğinde gelen yatırımlara bakıldığında, teknoloji ve tedarik zinciri alanındaki yatırımların önemli bir pay sahibi olduğunu aktaran Dağlıoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın New York temasları ve Yatırım Danışma Komitesi toplantımız, yatırımcılarla en üst düzeyde sürdürülen yakın diyaloğun önemli örnekleridir." ifadesini kullandı.

Dağlıoğlu, uluslararası yatırımcılardan aldıkları geri bildirimlerin son derece olumlu olduğunu kaydetti.

Türkiye'ye yönelik ilgi ve motivasyon yüksek seviyelerde seyrettiğine dikkati çeken Dağlıoğlu, yatırımcıların Türkiye'nin sunduğu fırsatları yakından takip ettiğini ve projelerini hayata geçirme konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Dağlıoğlu, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlar performansının özellikle nitelikli yatırımlar alanında artarak devam etmesine olan güvenlerinin tam olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde de stratejimiz doğrultusunda yatırım ortamını iyileştirmeye ve ülkemizi uluslararası iş dünyasına en etkin şekilde tanıtmaya yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.