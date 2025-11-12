Parçalı Bulutlu 13.9ºC Ankara
Ekonomi
AA 12.11.2025 11:19

Türkiye'nin komşularına ihracatı arttı

Türkiye'nin komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a yaptığı ihracat, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 artarak 23 milyar doları buldu.

Türkiye'nin komşularına ihracatı arttı

Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre yılın 10 ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artarak 224,6 milyar dolara çıktı.

Türkiye, ocak-ekim döneminde komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a, 22 milyar 926 milyon 591 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu tutar, 2024'ün aynı döneminde 22 milyar 121 milyon 129 bin dolar seviyesindeydi. Bu ülkelere ihracat, yıllık bazda yüzde 3,6 artış gösterdi.

En fazla ihracat Irak'a yapıldı

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke, yaklaşık 8,3 milyar dolarla Irak oldu. Bu ülkeyi, 3,8 milyar dolarla Bulgaristan, 3 milyar dolarla Yunanistan ve 2,1 milyar dolarla Gürcistan izledi.

Ocak-ekim döneminde yıllık bazda en fazla ihracat artışı yaklaşık yüzde 52 ile Suriye'ye, yüzde 7,6 ile Yunanistan'a ve yüzde 7,4 ile Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirildi.

En çok kimyevi ürün satıldı

Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü ilk sırada yer aldı.

Bu sektörden 7 komşu ülkeye 3 milyar 581 milyon 847 bin dolarlık ihracata imza atıldı. Söz konusu sektörü 2 milyar 596 milyon 690 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 1 milyar 731 milyon 119 bin dolarla "çelik" izledi.

İhracatı en az olan sektörler ise 32 milyon 469 bin dolarla "süs bitkileri ve mamulleri" olarak kayıtlara geçti.

Hesaplamalarda Türkiye'nin sınır komşuları olarak Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a ilişkin veriler derleniyor. Nahçıvan'a ait resmi veri olmadığı için bu bölgeyle ticaret hesaplamaya dahil edilmiyor. Türkiye ile Ermenistan arasında da kara yoluyla doğrudan resmi ticaret bulunmuyor.

