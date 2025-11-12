Güneş ve rüzgarda 6 bin megavatı aşkın kapasite tahsisi

Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının artırılması amacıyla 2035'e kadar her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA ihalesi yapılmaya devam edilecek.

Bu yıl başında YEKA Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) 2024 yarışmaları sonucunda 3 şehirdeki 5 YEKA'da toplam bin 200 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi gerçekleştirilmişti. YEKA Güneş Enerjisi Santrali (GES) 2024 yarışmaları kapsamında, 6 ayrı alanda toplam 800 megavat kapasite tahsis edilen projelerin sözleşmeleri de bu yıl imzalandı.

Yeni YEKA GES 2025 başvuruları 18 Kasım'da, YEKA RES 2025 başvuruları ise 2 Aralık'ta alınacak.

Büyüyen ekonomiye paralel artan elektrik talebine YEKA formülü

Türkiye'de 2000-2024 arasında yıllık ortalama elektrik enerjisi talep artışı, büyüyen ekonomiye paralel yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.

Hızla artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yerli enerji kaynaklarının kullanımıyla yeni teknolojilerin üretim portföyüne kazandırılması önem kazandı.

Bu amaçla Ekim 2016'da Resmi Gazete'de YEKA Yönetmeliği yayımlandı ve söz konusu yönetmelikle yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesinde yeni bir yatırım modeli hayata geçti.

O tarihten itibaren yapılan yarışmalarla, 3 bin 170 megavatını güneş enerjisi, 2 bin 850 megavatı da rüzgar enerjisine dayalı olmak üzere 6 bin 20 megavat kurulu güce sahip tesis için kapasite tahsisi yapıldı.

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve enerjide arz güvenliğini sağlama noktasında, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine büyük iş düşüyor. Bu anlamda oluşturulan 2035 Yol Haritasına göre, bu dönemde rüzgar ve güneşte 120 bin megavatlık kurulu güce ulaşılması hedefleniyor.

Artan hedefler ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kesintili üretiminin yarattığı dengesizliği önlemek amacıyla da şebeke alt yapısının güçlendirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda mevcut 76 bin kilometre iletim ve 1,5 milyon kilometre dağıtım hattından oluşan şebekeyi artan yenilenebilir enerji kapasitesine hazırlamak amacıyla 2035'e kadar yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca, 25 bin kilometre yeni yüksek gerilim hattı ve trafo merkezleri devreye alınacak.

YEKA ile milyarlarca liralık yatırım fırsatı

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, YEKA yarışmalarının ardından yapılacak yatırımların, ülkeye kurulu güç artışı ve enerji teknolojilerinin gelişimi açısından büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Söz konusu yarışmaların Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisi sektörlerine milyarlarca lira yatırım çekeceğine dikkati çeken Kalaycı, şunları kaydetti:

"YEKA yarışmaları yenilenebilir enerji sektöründe özellikle yerli aksam üreten firmalara ciddi katkı sağlıyor. Sektör olarak beklentimiz yeni düzenlenecek YEKA ihale takvimlerinin şimdiden belli olması. Planın belli olmasıyla sanayicilerimiz uzun vadeli plan yapabilme imkanına sahip olacaktır. Bu projelerle rüzgar enerjisinde türbin kanadı, kulesi ve jeneratörü gibi ekipmanlar ve güneş enerjisinde panel başta olmak üzere diğer ekipmanlara talep artıyor, aynı zamanda yerlileştirmek suretiyle teknolojik gelişime katkı sağlanıyor. YEKA projeleri aynı zamanda uzun vadede mevcut üretim tesislerine katkı sağlarken, yeni firmaların sektöre girmelerine, yeni üretim tesislerinin kurulmasına destek olacaktır."