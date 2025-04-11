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Ekonomi
AA 11.04.2025 21:48

Türkiye-İtalya KUKK Toplantısı İstanbul'da yapıldı

Türkiye ile İtalya arasındaki transit geçiş belgesi kotası, ikili taşımalarda 3 bin, transit taşımalarda 1000 adet artırıldı.

Türkiye-İtalya KUKK Toplantısı İstanbul'da yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye-İtalya Kara Ulaştırması Karma Komisyonu (KUKK) Toplantısı'nın 9-10 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirildiği bildirildi.

Uluslararası kara yolu taşımacılığında geçiş belgesi kotalarının artırılmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, "Geçiş belgesi kotasını, ikili taşımalarda 3 bin, transit taşımalarda 1000 adet artırdık. Taşımacılarımızın karşılaştığı sorunları aktardık. Dijitalleşme alanında işbirliği kararı aldık." ifadesi kullanıldı.

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İtalya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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