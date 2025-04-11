Türkiye-İtalya KUKK Toplantısı İstanbul'da yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye-İtalya Kara Ulaştırması Karma Komisyonu (KUKK) Toplantısı'nın 9-10 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirildiği bildirildi.
Uluslararası kara yolu taşımacılığında geçiş belgesi kotalarının artırılmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, "Geçiş belgesi kotasını, ikili taşımalarda 3 bin, transit taşımalarda 1000 adet artırdık. Taşımacılarımızın karşılaştığı sorunları aktardık. Dijitalleşme alanında işbirliği kararı aldık." ifadesi kullanıldı.