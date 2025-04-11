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Ekonomi
AA 11.04.2025 15:12

Gümrük muhafaza ekipleri yılın ilk 3 ayında 12 milyar liralık kaçakçılığı engelledi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, bu yılın ilk 3 ayında düzenledikleri operasyonlarda 12 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu kaçakçılığını engelledi.

Gümrük muhafaza ekipleri yılın ilk 3 ayında 12 milyar liralık kaçakçılığı engelledi

- Bu dönemde ele geçirilen kaçak eşya ve uyuşturucunun değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 arttı

ANKARA (AA) - Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ekipler, yeni teknolojiye sahip sistemler ve geliştirilmiş farklı analiz teknikleri kullanarak kaçakçılık girişimini önlüyor, yasa dışı ticaretle mücadeleyi hız kesmeden sürdürüyor.

Ekiplerce, ocak-mart döneminde gerçekleştirilen 1734 operasyonda 12 milyar liralık kaçak ticari eşya ve uyuşturucu ele geçirildi. Söz konusu kaçak eşya ve uyuşturucunun değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artış gösterdi.

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 9,6 ton uyuşturucu madde, 1,2 ton akaryakıt, 483 bin 895 kilogram değerli maden, 2 milyon 542 bin tıbbi malzeme ele geçirildi.

Ekipler, mart ayında yürüttükleri operasyonlarda da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 22 artışla 4 milyar 612 milyon lira değerinde muhtelif eşya ve uyuşturucu maddeye el koydu. Söz konusu dönemde el konulan ürünler arasında 3,5 ton uyuşturucu, 47 bin 885 kilogram değerli maden, 16 bin 968 tıbbi malzeme, 62 bin 94 elektrik-elektronik malzeme ve 82 lüks araç yer aldı.

Açıklamaya göre Bakanlık ekipleri, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabete neden olarak ticari işleyişe sekte vuran ve toplum sağlığını hedef alan kaçakçılığa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da geçit vermeyecek.

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık
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