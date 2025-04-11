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Ekonomi
AA 11.04.2025 17:42

Bakan Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Omuraliev ile görüştü

Bakan Bolat, Antalya Diplomasi Forumu marjında, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliev ile görüştü.

Bakan Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Omuraliev ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu Antalya Diplomasi Forumu marjında, Omuraliev ile görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Bolat, şunları kaydetti.

"Türkiye olarak, ortak tarih, kültür ve değerlerden beslenen işbirliğimizin gelişmesinde önemli bir rol üstlendiğine inandığımız Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik desteğimiz kararlılıkla devam etmektedir. Bölgesel ve küresel düzlemde çok taraflı işbirliğinin gelişimine katkı sağlayan önemli bir platform haline gelen Forum kapsamında dost ve kardeş Türk devletlerini aramızda görmekten, ortak vizyonumuzu ileriye taşıyacak yeni adımları değerlendirme fırsatı bulmaktan büyük memnuniyet duymaktayız."

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Antalya Diplomasi Forumu Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı Türk Devletleri Teşkilatı
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