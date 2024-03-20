Duman 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 20.03.2024 09:11

Tüketiciyi aldatıcı reklamlara 17 milyon lira ceza kesildi

Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle işletmelere 17 milyon 37 bin 891 lira para cezası kesti.

Tüketiciyi aldatıcı reklamlara 17 milyon lira ceza kesildi

Reklam Kurulu, 12 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, tüketicileri yanıltıcı, aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar hakkında inceleme yaptı.

Toplantıda gündeme alınan 134 dosyadan 119'u mevzuata aykırı bulundu. Söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma ve düzeltme cezalarıyla birlikte toplam 17 milyon 37 bin 891 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Reklam Kurulu'nun bu ayki toplantısının ana gündem konusunu elektronik ticarette üyelik uygulamaları, hedefli reklamcılık ve tüketicilerin kişisel verilerinin rızaları olmaksızın alınmasına yönelik internet sitesi tasarımları oluşturdu.

ETİKETLER
Tüketici Hakları
Sıradaki Haber
Seçim öncesi ekonomide spekülatif haberler artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:10
Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 39 örgüt üyesi öldürüldü
10:11
Trafiğe şubatta 193 bin 600 aracın kaydı yapıldı
10:05
Olaylı maç sonrası 7 kişi adliyeye sevk edildi
10:02
İzinsiz yolculuk yapan yabancılara 2 milyon 178 bin lira ceza
10:02
Tüketici güven endeksi martta 79,4 oldu
10:07
İşte Süleymaniye'deki nokta operasyonun görüntüleri
Edirne'de tarihi Gazi Mihal Hamamı'nın restorasyonu devam ediyor
Edirne'de tarihi Gazi Mihal Hamamı'nın restorasyonu devam ediyor
FOTO FOKUS
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon: Rojda Bilen etkisiz hale getirildi
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon: Rojda Bilen etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ