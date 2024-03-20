Seçim öncesi ekonomide spekülatif haberler artıyor

Yerel seçim öncesinde en fazla spekülasyona maruz kalan alanların başında ekonomi geliyor.

Kur beklentileri havada uçuşurken. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, gizli rapor gibi sunuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in birçok söylemi de çarpıtıldı. Kura müdahale edileceği, vergi artışına gidileceği söylentisi yayıldı.

Seçim arifesinde belirsizlik, güvensizlik yaratmaya yönelik belli ki kasıtlı üretilen bir takım spekülasyonlar. Vatandaşa da piyasalara da iş alemine de sürpriz yapmayacağız. OVP'de maliye politikası ile ilgili ortaya koyduğumuz vizyon neyse onu uygulayacağız. Mehmet Şimşek – Hazine ve Maliye Bakanı

Ekonomik gerçeklikten uzak söylemlerdeki amaç hem borsa hem de kurda hareketlilik yaratmak, vatandaşı paniğe sevk ederek piyasa istikrarını riske atmak. Peki ortaya atılan iddialar ne kadar gerçekçi?

"Bunların hiçbir şekilde iktisadi bir temeli, rasyonel temeli yoktur"

Konuyu TRT Haber'e değerlendiren AYBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Develi, yapılan spekülasyonları yersiz bulduğunu söyledi.

Develi, şöyle devam etti:

"Bunların hiçbir şekilde iktisadi bir temeli, rasyonel temeli yoktur. Neden diyeceksiniz? Bakın son süreçte Türkiye'de cari dengede bir iyileşme söz konusu. Aynı şekilde CDS'de bir düşüş söz konusu. Bunun yanı sıra aynı zamanda da biliyorsunuz artık kredi değerlendirme kuruluşları Türkiye'ye dair not artışları başlatmış durumda. Diğer taraftan Türkiye'nin gri listeden çıkarılması sürecinin haziran gibi tamamlanmasını bekliyoruz. Bunların hepsi TL'nin daha güçlü olması için gerekli olan gelişmeler."

Birçok haber yalanlandı

Seçimlere sayılı günler kala artan spekülatif haberler, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin de gündeminde. Son dönemde birçok haber yalanlandı.

"Yetkililer haricindeki beyanatları ciddiye almamak gerek"

Sermaye Piyasası Kurulu da yanıltıcı haber yapanlarla ilgili suç ihbarında bulundu.

Uzmanlar, yaratılan bu bilgi kirliliğine karşı vatandaşları uyarıyor.

Sermaye Piyasaları Uzmanı Arif Ünver, "En nihayetinde algının bozulması birtakım yapılan, grupların işine gelebiliyorken, ülke menfaatleri açısından da zarar verebilecek kısa vadeli fiyatlamaların oluşmasına zemin hazırlıyor. Dolayısıyla aslında bu sosyal bir bilinç. Finansal okur yazarlık seviyenizin düşük olduğunu düşünüyorsanız, sosyal medyada özellikle altını çiziyorum yetkili merci ve bunların temsilcileri haricindeki profillerin beyanatlarını çok ciddiye almamanız gerekiyor." dedi.