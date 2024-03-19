Açık 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 19.03.2024 18:30

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,43 değer kazanarak 8.929,88 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 211,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 84,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,90, holding endeksi yüzde 1,73 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,91 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 5,76 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yaklaşık 10 yılın ardından negatif faiz dönemine son vermesiyle fiyatlamalar zorlaşmaya devam ederken, yarın ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı para politikası kararları piyasaların odağında bulunuyor.

Fed'in yarın ve mayısta yapacağı toplantılarda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine haziranda başlayacağı yönündeki beklentiler zayıflamayı sürdürüyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini belirtti.

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.600 seviyelerinin destek, 9.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Mart ayında 884,7 milyon lira SED ödemesi yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:42
Dünya Meteoroloji Örgütü: 2023'te aşırı iklim olaylarında yeni rekorlara ulaşıldı
18:30
Şemdinli-Derecik kara yolu dere taşması sonucu kapandı
18:19
Esenyurt'ta sürücü adayı aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
18:22
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 14 bin Filistinli çocuk yaşamını yitirdi
18:09
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında saldırılar devam ediyor
17:51
Bakan Göktaş, Bursa'da huzurevi ve alzaymır hizmet biriminin açılışına katıldı
Muş ve Hakkari'de bazı ev ve ahırları su bastı
Muş ve Hakkari'de bazı ev ve ahırları su bastı
FOTO FOKUS
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ