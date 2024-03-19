Açık 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 19.03.2024 12:08

KOSGEB geçen yıl 107 bine yakın işletmeye destek verdi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 2023'te ulaştırmadan madenciliğe, inşaattan imalata kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yaklaşık 107 bin işletmeye 18,1 milyar liradan fazla destek sağladı.

KOSGEB geçen yıl 107 bine yakın işletmeye destek verdi

KOSGEB'in 2023 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgiye göre, kurum geçen yıl da Türkiye'nin dört bir yanından çeşitli sektörlerdeki işletmelere can suyu oldu.

Bu kapsamda 2023'te 106 bin 776 işletmeye 18 milyar 132 milyon 875 bin 944 lira destek verildi.

İşletmelerden 39 bin 996'sı KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği imkanlarından, 16 bin 614'ü de Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'ndan yararlandı.

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında verilen desteklerden faydalanan işletmelerin birden fazla destek alabilmesi sonucu kümülatif işletme sayısı 37 bin 990'ı buldu.

Her bölgedeki işletmeler yararlandı

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamındaki desteklerden en çok Akdeniz Bölgesi faydalandı. Bölgedeki 34 bin 559 işletmeye 8 milyar 160 milyon 631 bin 711 lira destek verildi. Bu bölgeyi 22 bin 170 işletmeye verilen 4 milyar 856 milyon 106 bin 231 lira destekle Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti.

İki bölgenin ardından 11 bin 579 işletmeye sağlanan 2 milyar 357 milyon 875 bin 285 lira destekle Doğu Anadolu Bölgesi, 13 bin 197 işletmeye verilen 870 milyon 984 bin 161 lira destekle Marmara, 10 bin 602 işletmeye aktarılan 798 milyon 305 bin 325 liralık destekle İç Anadolu, 7 bin 307 işletmeye sağlanan 616 milyon 696 bin 521 lira destekle Karadeniz, 7 bin 362 işletmeye verilen 472 milyon 276 bin 710 lira destekle Ege bölgeleri geldi.

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında verilen desteğin yüzde 47,2'sinin mikro, yüzde 35,4'ünün küçük, yüzde 17,4'ünün ise orta ölçekli işletmeler tarafından kullanıldığı belirlendi.

Söz konusu desteklerden imalat, madencilik ve taş ocakçılığı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, inşaat ile ulaşım ve depolamanın da aralarında yer aldığı birçok sektör faydalandı.

Deprem bölgesindeki işletmelere 12,8 milyar lira destek

Öte yandan, geçen yıl KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği kapsamında 10 bin 771 işletmeye 672 milyon 6 bin 799 lira destek verildi.

Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı kapsamında Adana'dan 913, Adıyaman'dan 6 bin 916, Diyarbakır'dan 697, Elazığ'dan 789, Gaziantep'ten 2 bin 657, Hatay'dan 8 bin 517, Kahramanmaraş'tan 10 bin 235, Kilis'ten 156, Malatya'dan 4 bin 632, Osmaniye'den 1962, Şanlıurfa'dan 2 bin 206 olmak üzere 39 bin 680 işletmeye toplam 12 milyar 802 milyon 900 bin lira destek sağlandı.

ETİKETLER
KOSGEB
Sıradaki Haber
Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:44
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
12:33
Avustralya'dan sosyal medya platformlarına "aşırılık yanlısı" içerik raporu talebi
12:25
75 milyon TL değerinde 405 hayvan tahniti ele geçirildi
12:20
Kedi Eros için istinafa başvuru
12:28
Negatif faizin son kalesi de yıkıldı
12:09
Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir
Emekli polis, eşi için başladığı ahşap eşya yapımını gelir kapısına dönüştürdü
Emekli polis, eşi için başladığı ahşap eşya yapımını gelir kapısına dönüştürdü
FOTO FOKUS
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ