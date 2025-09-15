Açık 26.9ºC Ankara
Ekonomi
AA 15.09.2025 10:56

Tarım ÜFE ağustosta 3,45 azaldı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,45 azalırken geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41,55 artış gösterdi.

[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,45 düşüş gösterirken geçen yılın aralık ayına göre yüzde 21,83, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 41,55 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 36,68 yükseldi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,72, orman ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 1,5 azalış, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,67 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,94, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 12,25 azalış görülürken canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,68 artış kayıtlara geçti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 147,08 artışla yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler oldu. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 131,48 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler olarak kaydedildi.

Tarım Üretimi
