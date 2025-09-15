Açık 26.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.09.2025 10:53

İnşaat üretimi temmuzda arttı

İnşaat üretim endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 24,1 artış gösterdi.

İnşaat üretimi temmuzda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks temmuzda yıllık bazda yüzde 24,1 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 26,2, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 16,4 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 22,6 yükseldiği görüldü.

İnşaat üretim endeksi temmuzda aylık bazda, yüzde 1,9 arttı.

Endeks, temmuzda bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 2,6, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 0,3, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 0,2 artış gösterdi.

ETİKETLER
İnşaat Sektörü
Sıradaki Haber
TÜBİTAK 318 aday araştırmacı alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:57
Kayseri'de yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et imha edildi
11:57
Türkiye'nin ilk 'kırsal uydu kenti' depremzedelerden tam not aldı
11:46
72 binden fazla motokurye kayıt altına alındı
11:41
17 ilde FETÖ operasyonu: 21 şüpheli gözaltında
11:36
İstanbul'da zamlı toplu ulaşım bugünden itibaren başladı
11:40
BM önünde çadır eylemi yapan Filistin destekçileri, Küresel Kararlılık Filosu'na koruma talep ediyor
Bayburt'ta yetiştirilen Türk somonlarının Rusya'daki sofralara yolculuğu başladı
Bayburt'ta yetiştirilen Türk somonlarının Rusya'daki sofralara yolculuğu başladı
FOTO FOKUS
Bakü’den Milli Mücadele’ye: Kahraman Kafkas İslam Ordusu
Bakü’den Milli Mücadele’ye: Kahraman Kafkas İslam Ordusu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ