AA 22.12.2025 19:33

Bakan Fidan, Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyretti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyretti.

Bakan Fidan, Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyretti

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, çalışma ziyareti kapsamında bir araya geldiği Şeybani'yle Kasyun Dağı'na giderek Şam manzarasını izledi.

Başkent Şam'ın merkezinde kentin büyük bölümüne hakim bir yükselti olan Kasyun Dağı, Suriye'de 2011 yılında özgürlük talepleriyle başlayan halk hareketlerini rejimin şiddet yoluyla bastırmak istemesiyle patlak veren iç savaşta büyük önem kazanmıştı.

Bakan Fidan, Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyretti

Devrik rejim, sivil unsurların çıkmasını yasakladığı dağa, Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e bağlı 4. Tümen askerleri başta olmak üzere yoğun bir konuşlanma yapmıştı.

Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı Suriye
