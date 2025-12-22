Puslu 6.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 22.12.2025 18:50

Libya tezkeresi Meclis'te kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Libya'daki görev süresinin 2 Ocak 2026'dan itibaren 24 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

Libya tezkeresi Meclis'te kabul edildi

Ayrıntılar geliyor...

Libya TBMM Türk Silahlı Kuvvetleri
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye-Azerbaycan ikili ticari ve ekonomik yol haritasını ortaya koyduk
