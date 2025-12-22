Puslu 6.5ºC Ankara
Gündem
AA 22.12.2025 18:30

Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye-Azerbaycan ikili ticari ve ekonomik yol haritasını ortaya koyduk

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Azerbaycan arasında imzalanan 110 maddelik eylem planı ile ticaretten sanayiye, yatırımdan müteahhitliğe, ulaştırmadan enerjiye kadar birçok alanda somut çıktılar hedefleyen yol haritası sayesinde, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye-Azerbaycan ikili ticari ve ekonomik yol haritasını ortaya koyduk

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un eş başkanlığında, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'un da katılımıyla, Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı'nı Bakü'de gerçekleştirdiklerini belirtti.

Azerbaycan ile 12. Dönem KEK Protokolü imzalandı
Azerbaycan ile 12. Dönem KEK Protokolü imzalandı

KEK Toplantısı kapsamında, "tek millet, iki devlet" şiarıyla, iki kardeş ülke arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik stratejik adımları ele aldıklarını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"İmzalanan 110 maddelik Eylem Planı ile ticaretten sanayiye, yatırımdan müteahhitliğe, ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda somut çıktılar hedefleyen, Türkiye-Azerbaycan ikili ticari ve ekonomik yol haritasını ortaya koyduk. Bu güçlü ivmeyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Alınan kararların ülkelerimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

