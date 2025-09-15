Açık 26.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.09.2025 10:29

523 bin vatandaşa 6 milyar liralık evde bakım desteği

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 6 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesi hesaplara yatırıldı.

523 bin vatandaşa 6 milyar liralık evde bakım desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006'dan bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmeleri amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu söyledi.

Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli gördüklerini vurgulayan Göktaş, "Bu yardımla, engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" ifadesini kullandı.

Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdık. Halihazırda 523 bin vatandaşımız, Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

ETİKETLER
Mahinur Özdemir Göktaş Aile
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 67,12 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:57
Kayseri'de yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et imha edildi
11:57
Türkiye'nin ilk 'kırsal uydu kenti' depremzedelerden tam not aldı
11:46
72 binden fazla motokurye kayıt altına alındı
11:58
17 ilde FETÖ operasyonu: 21 şüpheli gözaltında
11:36
İstanbul'da zamlı toplu ulaşım bugünden itibaren başladı
11:40
BM önünde çadır eylemi yapan Filistin destekçileri, Küresel Kararlılık Filosu'na koruma talep ediyor
Bayburt'ta yetiştirilen Türk somonlarının Rusya'daki sofralara yolculuğu başladı
Bayburt'ta yetiştirilen Türk somonlarının Rusya'daki sofralara yolculuğu başladı
FOTO FOKUS
Bakü’den Milli Mücadele’ye: Kahraman Kafkas İslam Ordusu
Bakü’den Milli Mücadele’ye: Kahraman Kafkas İslam Ordusu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ