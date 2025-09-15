Açık 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 15.09.2025 06:30

Togg T10F satışa sunuluyor

Türkiye'nin yerli ve milli gururu Togg, yeni modeli T10F'yi yollara çıkarmaya hazırlanıyor. T10F, bugünden itibaren satışa sunulacak. Mardin ve Urla tonlarıyla renk seçeneği 9'a çıkarılan model, ön satış öncesi deneyim merkezlerinde ziyarete açıldı. Teknolojik donanımı ve modern görünümüyle T10F, vatandaştan yoğun ilgi görüyor.

Togg T10F satışa sunuluyor
[Fotograf: AA]

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un ikinci modeli T10F, bugün Türkiye'de, 29 Eylül'de ise Almanya'da satışa çıkacak.

Yeni model, ön satış öncesi deneyim merkezlerinde ziyarete açıldı.

Testlerini başarıyla tamamladı. Kendine has tasarımı ve geliştirilmiş özellikleriyle şimdiden ilgi odağı oldu. Yeni model geliştirilmiş özellikleriyle öne çıkıyor. Artırılan menziline ek olarak teknolojik donanımda da iddialı.

Togg T10F satışa sunuluyor

Togg, geçtiğimiz günlerde EURO NCAP'te en yüksek puan olan 5 yıldızı almıştı. Güvenlik performansıyla göz dolduran Türkiye'nin ilk yerli araç markası Togg, küresel pazarda da büyük başarılar elde etmeye hazırlanıyor.

Togg T10F satışa sunuluyor

T10F'nin özellikleri

Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak tasarlandı.

T10F, RWD standart menzil (arkadan itiş), RWD uzun menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

Togg T10F satışa sunuluyor

Cihazın 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.

ETİKETLER
TOGG Otomotiv Yerli ve Milli Teknolojiler
Sıradaki Haber
İş ve yatırım ortamı "şeffaflık" ve "kolaylaştırıcılık" ile güven tazeleyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek
06:33
ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya bir kez daha "gözdağı" verdi
06:00
Bugün hava nasıl olacak?
04:24
İş ve yatırım ortamı "şeffaflık" ve "kolaylaştırıcılık" ile güven tazeleyecek
03:37
Dijitaldeki kayıt dışılık geliştirilecek uygulamalarla tespit edilecek
01:36
Katil İsrail, Gazze'de son 4 günde UNRWA'ya bağlı 10 binayı vurdu
Türkiye-Almanya maçı dev ekranlardan izlendi
Türkiye-Almanya maçı dev ekranlardan izlendi
FOTO FOKUS
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ