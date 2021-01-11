Türkiye'nin Karadeniz açıklarında keşfettiği doğal gaz Filyos Limanı'ndan karaya ulaştırılacak. Bölgenin lojistik üssü niteliğindeki limanın büyük bölümü tamamlandı.

Karadeniz'deki doğal gaz, istihdamı artırırken, liman bölgesinde binlerce kişiye de iş imkanı doğacak.

"Sondaj çalışmalarında 2 bini aşkın kişi çalışacak"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, doğal gazın çıkarılması sürecinde limanın istihdam kaynağı olacağını söyledi.

Tutulmaz, "Doğal gazın borularının hazırlanması, döşenmesi yine sondaj çalışmalarında 2 binin üzerinde kişi çalışmaya başlayacak. 2 binin üzerinde bir istihdam alanı oluşacak" şeklinde konuştu.

İlerleyen dönemlerde istihdam edilecek kişi sayısının katlanarak artacağına dikkat çeken Vali tutulmaz, "İlk etapta sadece endüstri bölgesinden 12 bin kişinin çalışacağı beklentisi var buna serayla ve ayrıca Çaycuma OSB'yi genişletiyoruz. Bunlara baktığımızda 20 binin üzerinden orada çalışma olacak" dedi.

Keşif çalışmalarının merkezi olan Filyos Limanı, böylece bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak.