Havaların soğumasıyla hamsinin fiyatı 30, mezgitin 35, istavritin 40, çinekopun 75, sarıkanatın 90, çupranın 45-85, levreğin 48-100, barbunun ise 65 liraya yükseldi.

Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı esnaflarından Vedat Kara, balık sezonunun bu yıl çok iyi başladığını, çok mutlu olduklarını söyledi.

Kara, "Denizlerimiz balık dolmuş, taşmıştı ancak son bir haftadır devam eden olumsuz hava koşulları, kuvvetli lodos ve poyrazdan dolayı gemilerimiz ağ atmakta zorlanıyor" dedi.

"Balık bol, hava soğuk"

Bu durumun geçici olduğunu anlatan Vedat Kara, hava koşulları düzeldiğinde gemilerin tekrar avlanmaya başlayacağını ve balık fiyatlarının yine eski seviyesine düşeceğini vurguladı.

Balıkçı esnafı Yalçın Göyne ise, balık fiyatlarındaki artışın geçici olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Denizlerimizde balık bol. Hava şartlarından dolayı bir sıkıntı yaşıyoruz. Düzeldiğinde inşallah balık fiyatları normale dönecek. Gemilerimiz ağ atmakta zorlanıyor, balığı tutmakta zorlanıyor."