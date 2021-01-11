2020 yılında, en büyük pazar olan Rusya'nın Türkiye'den aldığı domates kotasını düşük tutmasına rağmen bir önceki senenin ihracat rakamları aşıldı.

Romanya, Ukrayna, Belarus, Suriye, Almanya ve Polonya gibi farklı ülkelere yönelen ihracatçılar, 51 ülkeye domates satarak 313 milyon 405 bin dolar gelir elde etti.

En çok Rusya'ya satış yapıldı

Geçen yıl en çok domates ihracatı yapılan ülke 62 milyon 217 bin dolarla Rusya oldu. Romanya ise bir önceki yıla göre en fazla ihracat artışı yaşanan ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, Romanya'ya 2019'da 36 milyon 392 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirirken 2020 yılında bu rakam yüzde 38 artışla 50 milyon 332 bin dolara yükseldi. İhracatta ikinci sırada yer alan Romanya'yı 36 milyon 563 bin dolarla Ukrayna, 28 milyon 818 bin dolarla Bulgaristan izledi.

Salgına rağmen ihracat arttı

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) ve GAP Seracılar Derneği Başkanı Müslüm Yanmaz, 2020'deki domates üretiminin bir önceki yıla göre çok daha iyi olduğunu, yüksek rekolte elde edildiğini belirtti.

Kısıtlamaların uygulandığı salgın ortamında tarım çalışanlarının çok büyük fedakarlık yaparak üretimlerini sürdürdüklerini aktaran Yanmaz, böyle bir döneme rağmen ihracat noktasında yüzde 3'lük bir artışın sevindirici olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın Karaali bölgesinde bulunan jeotermal seralarda topraksız tarım tekniğiyle domates üretimi yapan İbrahim Kılıç 2020 yılında bereketli bir sezon geçirdiklerini söyledi.