Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
[Fotoğraf: AFP]
Avrupa borsaları haftaya satıcılı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,44 düşüşle 409,36 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,66 azalışla 13.957 oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 gerileyerek 6.854 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 düşüşle 5.583 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla 8,397 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,28 azalarak 22.729 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,23 azalışla 1,2195 seviyesinden işlem görüyor.
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