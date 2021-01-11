Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkede şirketlerin Covid-19 salgınından kaynaklanan birçok ekonomik sıkıntı iflas istatistiklerine yansımadı.

En çok etkilenen inşaat sektörü

Bunun en önemli nedenlerinden biri iflas kanununda yapılan erteleme oldu.

Ülkede Ekim 2020'de 1084 işletme iflas açıkladı.

İflaslar, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 31,9 azalırken, söz konusu dönemde iflaslardan en çok inşaat sektörü etkilendi.

Erteleme kanunu 2020 sonuna kadar uzatıldı

Ekimde kurumsal iflaslar dışında 2 bin 859 borçlu da iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu rakam, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 61,2'lik azaldı.

Alman hükümeti, Covid-19 salgını nedeniyle "bir yükümlülüğü yerine getirmedikten sonraki 3 hafta içerisinde şirketleri iflas başvurusunda bulunmaya zorlayan" kanunu, Eylül 2020'nin sonuna kadar askıya almış, daha sonra da 2020 sonuna kadar ertelemişti.

