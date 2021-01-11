Hükümet, yaklaşık 3 haftadır süren ölümlerin üzerine yaptığı açıklamada, halka ölü balıkları tüketmemeleri çağrısını yaptı.

Ölümlerin sudaki oksijen seviyesinin azalmasından kaynaklandığının tahmin edildiği ve etkilenen tek türün Nil levreği olduğu açıklandı.

Alınan su ve balık örneklerinin analiz edilmesi için farklı laboratuvarlara gönderildiği ifade edilen açıklamada, ön soruşturmada zehirlenme ihtimalinin olmadığının anlaşıldığı aktarıldı.

Ağırlıkları 200 kilograma kadar çıkabilen Nil levreklerinin yetiştirildiği Viktorya Gölü, Tanzanya, Uganda ve Kenya tarafından paylaşılıyor.

Avrupa ve Asya pazarlarında yüksek fiyatlara satılan Nil levreği, bölgedeki yerel halk için de geçim kaynaklarından biri.

1950'lerde gölde yetiştirilmeye başlanan bu balık türü, yüzlerce farklı türün yok olmasına yol açtığı için yıllardır eleştirilere neden oluyor.