Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 12:04Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Endonezya'da Çin aşısına acil kullanım onayı çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
Endonezya, Çinli Sinovac tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı "CoronaVac"ın ülkede kullanılması için acil kullanım onayı verdi.
Söz konusu onay, Endonezya Gıda ve İlaç Ajansı (BPOM) tarafından verildi.
BPOM Başkanı Penny K. Lukito, aşının, Endonezya'daki testlerde yüzde 65,3 oranında etkili olduğunu duyurdu.
Etiketler: Endonezya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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