Başkent Cakarta’da farklı meslek grubu çalışanları, ülkede genelinde 14 Ocak'ta başlayacak aşı programı, aşılanma ve aşı güvenilirliği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık çalışanı 38 yaşındaki Betha Yoga Yanti, "Aşının virüse karşı en etkili yol olduğunu ve sonuçlarının salgını önleyeceğini umarak aşılanmak istiyorum. Daha önce COVID-19 hastalığını geçirdim. İnsanlar aşı ile virüse karşı daha fazla bağışıklık kazanabilir." dedi.

Yanti, aşının salgınla mücadelede tek başına yeterli olmadığını ve sağlık kurallarına uyulmasının da önemli olduğunu belirterek, "Çünkü aşılar tedavi etmek için değil salgını önlemek amacıyla kullanılır. Yabancı ya da yerli aşıda önceliğin salgına karşı etkinliğine bakılmalı." ifadelerini kullandı.

"Aşı olmayanlar salgınla mücadeleyi karmaşık hale getirecek"

Bilişim uzmanı 23 yaşındaki Deny Kurniawan, klinik çalışmalarda 3. aşamayı geçen Çin aşısına güvendiğini söyledi.

Kurniawan, aşının insanlar üzerinde denendiğini hatırlatarak, "Ne olursa olsun, hükümetin garantisi altında olduğu sürece aşıların güvenli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ülke ve toplum sağlığı için herkesin aşı olması gerektiği düşüncesini dile getiren Kurniawan, "Klinik çalışmalarda olumsuz sonuç yoksa aşı olmak istiyorum. Devlet yetkilileri aşıyı ilk önce oluyorsa halkın da aşıya karşı güven duyması gerekiyor." diye konuştu.

Kurniawan, tüm vatandaşların aşı olması halinde virüssüz döneme daha kısa sürede ulaşılacağını belirterek, aşı yaptırmak istemeyen kişilerin olmasının salgınla mücadeleyi daha karmaşık hale getireceğini ifade etti.

Turizmci Kristy Amanda ise salgını yok etmede tüm toplumun aşılanması gerektiğine inandığını ve ülkesindeki tüm vatandaşların aşı programına dahil olmasını umduğunu dile getirdi.

Amanda, "Mevcut aşılarda hükümete güveniyorum. Aşılardan başka bu virüsle başa çıkmanın yolu yok. COVID-19 aşılarına inanıyorum ve aşı ile hayat normale dönebilir." dedi.

Resmi şekilde hükümetin temin ettiği aşılara güvenilmesi gerektiğini belirten Amanda, Endonezya’nın vatandaşlarına faydası olmayacak aşıyı teşvik etmeyeceğine inandığını ve kendisinin aşı olmaya hazır olduğunu kaydetti.

Satış temsilcisi 34 yaşındaki Fatimah Johan da kendisi gibi dışarda aktif çalışanların aşılan ması gerektiğini, dışarıda aktif olarak bulunmayanların ise aşılanmasına gerek olmadığına inandığını söyledi.

Johan, toplu aşılamada özellikle yoksul halk için aşının ücretsiz dağıtımının önemine değinerek, "Hükümetin önerdiği aşıya güveniyorum. Aşı ile normal hayata dönebiliriz. Şu aşamada bulunduğumuz durum hiç iç açıcı değil. Aşı salgını durduracaksa neden aşılanmayalım." ifadelerini kullandı.

Aşılama 14 Ocak'ta başlayacak

Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, 5 Ocak’ta yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19’a karşı aşılamanın 14 Ocak’ta başlayacağını ve öncelikli olar ak sağlık çalışanlarının aşılanacağını ifade etmişti.

Sadikin, ülkede 13 Ocak’ta ilk aşılanacak kişinin Devlet Başkanı Joko Widodo olacağını belirtmişti.

Endonezya, yaptığı anlaşma ve ön görüşmeler sonucunda, Sinovac’tan 125 milyon, AstraZeneca’dan 50 milyon, Pfizer’dan 50 milyon, Novavax’tan 50 milyon ve COVID-19 aşıları küresel aşı programı Covax’tan da alacağı 54 milyon doz ile 2022’ye kadar toplam 329 milyon COVID-19 aşısı temin edecek.

Ülkede, bu ay itibarıyla 15 aylık süreyi içeren ilk aşılama programında, Mart 2022'ye kadar 181,5 milyon kişinin aşılanmasını hedefliyor.