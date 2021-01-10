COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 433 vaka tespit edildi, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 211 kişi iyileşti.

Yetkililer, Hebei eyaletinde yer alan Şıciacuang ve Şingtay kentlerinde halkı "7 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmamaları" konusunda uyardı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan Cıng Congvey, ülkede COVID-19 aşılarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Ayrıca yetkililer, başkent Pekin ve Hebei arasında seyahat kısıtlaması getirildiğini açıkladı.