Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabil'de bombalı saldırı: 3 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kamu Koruma Başkanlığı sözcüsü Ziya Vadan'ın aracına yerleştirilen bombanın, Kabil'in Karte-i Nev bölgesinde patlatıldığını bildirdi.
Aryen, saldırıda Vadan ile 2 arkadaşının öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirtti.
Sözcü, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
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