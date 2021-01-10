Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da 1135 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 bin 204'e ulaştı.
Ülkede son bir günde 16 bin 105 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 524 bin 36'ya çıktı.
Sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 143 bin 254'e çıktı.
Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 13'üncü ülke konumunda.
Etiketler: Meksika Koronavirüs
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