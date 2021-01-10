Ülkede son bir günde 16 bin 105 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 524 bin 36'ya çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 143 bin 254'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 13'üncü ülke konumunda.