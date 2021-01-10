Donanma gemisince getirilen uçağa ait bazı kablo ve metal parçaları, başkent Cakarta’nın kuzeyinde yer alan Tanjung Priok Limanı’ndaki kriz merkezinde özel oluşturulan alana konuldu.

Kısa süreliğine alanda sergilenen parçalar daha sonra ekipler tarafından incelenmek üzere götürüldü.

Parçaların denizin 23 metre derinliğinde bulunduğu ve bölgede geniş çaplı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, çalışmaların sorunsuz bir şekilde ilerlediğini ve ümitli haber almayı beklediklerini belirtti.

62 kişi taşıyordu

Ulaştırma Bakanı Sumadi, dün düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin dün yerel saatle 14.40'ta gerçekleştirildiği uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını bildirmişti.

Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını açıklamıştı.