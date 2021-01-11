Yemen alarm veriyor, acil yardım bekliyor. Milyonlarca kişi açlıktan ölüme gidiyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Vanessa Huguenin, Yemen'deki insani krizin dünyanın en kötüsü olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Huguenin "Yetersiz beslenme hiç bu kadar kötü olmamıştı. Yemenliler 'aç kalmıyor', açlıktan ölüyor. Yemen'de 13,5 milyon kişi şu anda açlıktan ölme riski altında" dedi.

İç savaş insani krize yol açtı

Ülkede Husilerin 2014 yılında başkent Sana'yı ele geçirmesiyle başlayan iç savaş 2020'de ülkeyi çöküşün eşiğine getirdi.

BM verilerine göre, Yemen halkının yaşadığı insani kriz, 2020 yılında yeni tip koronavirüs salgınının da etkisiyle kritik boyutlara ulaştı.

Huguenin, toplam nüfusu 30,5 milyon olan ülkenin yüzde 80'inin yaklaşık 24,3 milyon kişinin insani yardım ve korumaya muhtaç olduğunu vurguladı.

2021 Yemen için kabus olabilir

Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması'nın hazırladığı yeni araştırmaya göre, Yemen'de 16 bin 500 kişi "kıtlık benzeri koşullarda yaşıyor", bu sayının 2021'de üçe katlanması bekleniyor.

Yemen'de 13,5 milyon kişinin açlıktan ölme riski altında olduğunu vurgulayan Huguenin, "Haziran 2021 itibarıyla bu sayı 3 milyon artabilir. Yani ülkenin yarısından fazlası akut açlık içinde yaşıyor olabilir" uyarısını yaptı.



"Yemen'deki çocukların yardım çığlığı"

Uluslararası toplumu, Yemen için belirlenen insani yardım fonlarına destek ve ülkede şiddete son vermeye çağıran Huguenin şunları söyledi:

“Ülkenin bazı bölgelerinde şu anda dört çocuktan biri "akut açlık" yaşıyor. Yemen'deki kıtlığı nasıl durduracağımızı zaten biliyoruz çünkü bunu iki yıl önce dünya yardım etmeyi seçtiğinde başardık. Dünya artık yardım etmemeyi seçerse, bu çocukların çoğu ve aileleri yine açlıkla yüzleşecek."

On binlerce kişi öldü

Ülkede 6 yıldır devam eden iç savaşın yanı sıra yetersiz beslenme ve kolera gibi hastalıklar yüzünden yaklaşık 233 bin kişi hayatını kaybetti.

