ABD’nin başkenti Washington’da 6 Ocak’ta yaşanan Kongre baskınının etkileri sürerken, Donald Trump'a eleştiriler tüm hızıyla sürüyor.

Terminatör film serisiyle ünlenen ve bir dönem politikaya da girerek California valiliği yapan Arnold Schwarzenegger de Trump'ı sert dille eleştirdi.

Sosyal medya hesabından kongre binası baskınını değerlendiren Schwarzenneger, Avusturya’dan ABD’ye giden bir göçmen olduğuna dikkat çekti.

Schwarzenegger, 1938 yılında Yahudilere karşı gerçekleştirilen “Kristallnacht, Night of Broken Glass” olaylarını çok iyi bildiğini belirterek bu olayları 6 Ocak Kongre baskınına benzetti.

Tarihteki en başarısız başkan

Schwarzenegger, Trump’ın adil seçimleri geçersiz kılmak için her şeyi yaptığını söyledi.

Schwarzenegger, “Başkan Trump başarısız bir lider. Tarihte gelmiş geçmiş en kötü başkan olarak anılacak” açıklamasını yaptı.