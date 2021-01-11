Pandemide Avrupa'nın sağlık sistemi alarm verdi ve salgınla mücadelede sınıfta kaldı.

Hızla yayılan salgında yatak ve yoğun bakım ünitesi kapasiteleri birçok ülkede yetersiz kaldı.

Salgında gelişmiş ekonomiler sınıfta kaldı

Salgına "hazırlıksız" yakalanan birçok Avrupa ülkesinde hastanelerin yatak kapasitelerinin yetersiz olması, yoğun bakım ünitelerinin dolması, tıbbi malzemelerin olmaması sağlık sistemlerinin çökmesine neden oldu.

İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, İsviçre ve Belçika gibi ekonomik anlamda gelişmiş Avrupa ülkeleri de dahil salgın döneminde birçok ülke, vakaların hızla artması sonucu sağlık sistemlerinde ciddi sorunlar yaşadı.

İsviçre'de "Olağanüstü hal" talebi

İsviçre'de federal hükümet ve kanton yönetimleri tarafından alınan tüm önlemler salgını durdurmakta yetersiz kalırken, ülkedeki hastanelerin yoğun bakım üniteleri tamamen doldu.

Ülkede ekim ayından bu yana 4 binden fazla ameliyatın ertelendiği açıklanırken, başhekimler hastanelerdeki dramatik durum ve aşırı yoğunluktan dolayı "olağanüstü hal ilan" edilmesini talep etti.

Belçika: Virüs bulaşan yaşlılar hastanelere gönderilmesin

Belçika'da ölüm oranlarının yüksek seyretmesinin ana nedeni olarak huzurevlerindeki yaşlılara gerekli sağlık hizmetinin sunulmaması gösterildi.

Belçika Yaşlılık Hastalıkları Bilimi Enstitüsü, kronik hastalığı olan ve Covid-19'a yakalanan yaşlıların hastanelere gönderilmemeleri ve huzurevlerinde tutulmaları yönünde tavsiye mektubu yayımladı.

Tıbbi malzemeler yetersiz kaldı

Diğer birçok Avrupa ülkesi gibi salgına hazırlıksız yakalanan Belçika'da da tıbbi malzeme eksikliği ve hastanelerdeki yatak sayısı ile yoğun bakım ünitelerinin kısıtlı kapasitesi sağlık krizini daha da derinleştirdi.

Maske eksikliğinin yanı sıra düşük test kapasitesi de virüsün yayılımını hızlandırdı.

Ülkede kronik sorun haline gelen doktor ve sağlık personel sayısındaki yetersizlik ise salgın döneminde iyice gün yüzüne çıktı.

İngiltere'de sağlık hizmetleri çökmek üzere

İngiltere’de hastanelerin büyük bir baskı altında kaldığı ve sağlık hizmetlerinin çökmek üzere olduğu ifade ediliyor.

Hastanelerin dışında çok sayıda ambulansın beklediği gözlemlenirken, ülke basını yatak olmadığı için bazı hastaların ambulanslarda bekletilmek zorunda kaldığını belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da hastanelerin salgının başlangıcından beri her zamankinden daha fazla baskı altında olduğuna dikkati çekerek, "Enfeksiyon oranları endişe verici bir hızla artmaya devam ediyor" diyerek halkı uyardı.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han da virüsün yayılmasını durdurmak için acil bir önlem alınmazsa gelecek birkaç hafta içinde hastanelerdeki yatakların tamamen dolacağını ve hemen harekete geçilmediği takdirde daha fazla insanın ölebileceğini kaydetti.

İngiltere'de 5 Ocak'ta üçüncü kez ulusal çapta karantina uygulaması başlarken, insanlar tüm umudunu aşılara bağlamış durumda.

İtalya'da ağır bedel

İtalya sağlık sektöründe yıllardır yaptığı kesintilerin bedelini ağır ödedi

Salgının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen ve bugüne dek 80 bine yakın insanın hayatını kaybettiği İtalya'da da sağlık sektöründeki ciddi sıkıntılar yaşandı.

Ülkede özellikle ilk dalgada sağlık personelinden yoğun bakım ünitelerinin yetersizliğine ve solunum cihazından maske eksikliğine kadar birçok sorun art arda meydana geldi.

İlkbahar aylarında tıbbi maske, tulum ve solunum cihazı eksikliklerinin ortaya çıktığı İtalya, dünyanın pek çok ülkesinden maske ve diğer tıbbi ihtiyaçlar için yardım talep etti.

Sonbaharda ikinci dalga başlamadan önce yoğun bakım üniteleri ve tıbbi malzeme eksikliğini AB'den aldığı fonların da katkısıyla toparlayan İtalya'da, ikinci dalgada en çok yetişmiş sağlık personeli eksikliği hissedildi.

Sağlık sistemi İspanya'da da tartışma konusu

Salgın öncesine kadar dünyanın en iyi sağlık hizmetini veren ülkeler arasında gösterilen İspanya da sağlık personeli eksikliği gerekse yatak kapasitesinin azlığıyla gündeme geldi.

Özellikle ilk dalgada İspanya'daki hastanelerde yaşanan hasta yoğunluğundan Madrid ve Barcelona gibi büyük kentlerde sahra hastaneleri kuruldu. Bu dönemde Madrid'deki fuar alanı da hastaneye dönüştürüldü.

Rutin hastaların takipleri ve ameliyatlar da Covid-19 salgınının neden olduğu yoğunluktan dolayı uzun süreli ertelendi.

Sağlıkta özelleştirmeye karşı çıkan, kamu hastanelerine daha fazla yatırım yapılmasını talep eden doktorlar, AB ülkeleri arasında doktorların en az maaş aldığı ülkelerden birinin İspanya olduğunu hatırlattı.

Fransa da sorunlar yaşıyor

Fransa'da da Covid-19 ile mücadelede özellikle ilk dalgada sağlık çalışanlarının maske yetersizliği ve hastanelerdeki yatak kapasitelerinin dolması yaşanan sıkıntıların başında yer aldı.

Hükümet, sağlık çalışanlarına yeterli sayıda maske ve sağlık ekipmanları karşılayamazken, bu da Covid-19 ile mücadeleyi zora soktu.

Öte yandan, hastanelerin özellikle yoğun bakım ünitelerinde de kapasite sorunu yaşandı.

Almanya da zorlandı

Almanya'da günlük vaka sayılarının 30 binlere yükselmesi, ülkedeki sağlık sisteminin kapasitesini de zorlamaya başladı.

Ülkede 27 bine yakın yoğun bakım yatağı olsa da Almanya'da yeterli sağlık personelinin bulunmaması, sektördeki sorunlar arasında ön plana çıkıyor.

Yeterli sağlık çalışanı olmaması sebebiyle sorunlar sürerken, ülkede tıp öğrencilerinden de bu süreçte destek istendi.

Almanya'da salgının başlamasının ardından hastaneler ameliyatların birçoğunu ertelemek durumunda kalırken, bu nedenle ekonomik sıkıntı yaşamaya başlayınca hükümetten maddi destek talep etti.

