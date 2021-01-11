Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 13:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kamala Harris'in ten rengiyle oynayan Vogue eleştirilerin hedefinde
[Fotoğraf: DHA]
ABD’nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris, moda dergisi Vogue'un kapağında yer aldı. Ülkenin ilk siyahi kadın başkan yardımcısı olan Harris’in ten rengiyle oynanması "ırkçılık" tepkisine yol açtı.
Moda dergisi Vogue, ABD’nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i Şubat ayı kapağına taşıdı.
Dün derginin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflar, kullanıcıların büyük tepkisine neden oldu. Derginin Harris’in ten rengiyle oynaması ‘ırkçılık’ tartışmalarını gündeme getirdi.
Dergide resimlerde ten renginin oynandığı ve ışık ayarının yükseltilmesine tepki gösteren kullanıcılar, " Ülkenin ilk siyahi kadın başkan yardımcısı olan Harris’in ten rengiyle oynanması kabul edilemez" dedi.
Ünlü moda dergisi Vogue, ABD medyasından New York Post’a yaptığı açıklamayla iddiaları reddetti.
Etiketler: ABD ABD Başkanlık Seçimleri
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