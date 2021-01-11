Askerin iadesi, Chushul-Moldo bölgesinde gerçekleştirildi.

Hint ordusundan konuya ilişkin yapılan önceki açıklamada, "Çinli bir askerin Pangong Tso Gölü güneyindeki Hint bölgesine girdiği" gerekçesiyle tutuklandığı bildirilmişti.

Çin ise Hindistan'ı iki ülkenin uzlaştığı sisteme göre "askeri derhal iade etmeye ve sınır gerginliklerinin giderilmesine katkıda bulunmaya" çağırmıştı.

Ladakh bölgesi gergin

Çin askerleri geçen yıl mayıs başında 3 noktadan Ladakh bölgesine girmiş, burada çadır ve askeri karakollar kurmaya başlamıştı.

15 Haziran'da iki ülke askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askerinin ölmesiyle tansiyon iyice yükselmişti.

Çatışmaların ardından yapılan görüşmelerde gerilimin azaltılmasına yönelik konsensüse varıldığı açıklanmıştı.