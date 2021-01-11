Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 18:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası düşüşle açıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,83 azalışla 30.839,92 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,87 düşüşle 3.791,32 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 azalarak 13.050,37 puandan işlem görmeye başladı.
Etiketler: ABD Ekonomisi
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