Niğde'de Bor Belediyesince yaklaşık 6 milyon 500 bin lira maliyetle kurulan güneş enerjisi santrali, düzenlenen törenle hizmete girdi. Vali Yılmaz Şimşek, Bor Belediyesi'nin yaklaşık 22 yıllık gelir kapısına kavuştuğuna ve çevreci bir projenin hayata geçirildiğine dikkat çekti.

[Fotoğraf: AA]

Güneş enerjisinin ülke ekonomisine katkısına vurgu yapan Şimşek, şunları söyledi:

"Özellikle Niğde ve çevresi bu anlamda çok önemli bir potansiyele sahip. Biz de bu gerçekten yola çıkarak, Valilik olarak 2015 yılında Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ni hayata geçirmiştik. 2018 yılında da bu bölge, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan edildi. Bölge, yaklaşık 2 bin 500 hektarlık, 1500 megavat kapasiteli bir alan. Burası hayata geçirildiğinde bin 250 kişiye istihdam sağlayacak."

[Fotoğraf: AA]

Aylık 170 bin lira gelir elde edilecek

Bor Belediye Başkanı Serkan Baran da yaklaşık 20 bin metrekare alanda inşa edilen tesisin 25 günde kurulumunun gerçekleştiğini söyledi.

Baran, "Tesisin kredisini, İller Bankasından karşıladık. Yatırımı 36 taksitle belediyemize kazandırdık. Buranın geliriyle taksitlerini ödeyeceğiz. Santralde 3 bin 534 güneş paneli var. 3 yıl boyunca burada yapılan hizmet kendi borcunu ödeyecek. Tesis, geriye kalan ömrünün 22 yılında Bor Belediyesine ve halkına hizmet etmek için çalışacak. Aylık kazancı, 23 bin dolar seviyesinde. Bugünün bedeliyle aylık 170 bin lira gelir elde edeceğiz. Kullandığımız krediyle ilgili 3 yıl boyunca bütçemize hiçbir maliyeti veya masrafı olmayacak. 3 yılın sonunda da her ay yaklaşık 200 bin lira getirisi olacak" dedi.