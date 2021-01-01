Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih'in keşfettiği doğal gaz rezervinin Filyos'ta karaya çıkacağını açıklaması, kentte heyecanla karşılandı.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir yaptığı açıklamada, Bakan Dönmez'in açıklamasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

2020 yılının Covid-19 salgınının ekonomik yansımaları bakımından zor bir yıl olduğunu belirten Demir, yerinde ve zamanında alınan tedbirlerle devlet, özel sektör ve vatandaşların bu yılı en az zararla atlatma gayretinde olduklarını söyledi.

Ülkede ekonomik faaliyetlerin devam ettiğini, yılın ülkenin geleceğine olan güveni pekiştiren en iyi haberini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından aldıklarını dile getiren Demir, Zonguldak açıklarında keşfedilen 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin ülke açısından ve stratejik bakımdan çok önemli bir keşif olduğunu vurguladı.

"Zonguldak Türkiye ekonomisine can verecek"

Demir, "Zonguldak, taş kömürüyle Türkiye'nin sanayi devriminin gerçekleştirilmesine, ekonomik büyümenin sağlanmasına çok önemli katkılar vermiştir. Bu defa yeni yapılan doğal gaz keşfiyle birlikte Zonguldak doğal gazıyla inşallah Türkiye ekonomisine can verecek, ülkenin kalkınmasına, gelişmesine ciddi, önemli katkılar sağlayacak." dedi.

Kente ciddi katkıları olacak

Doğal gaz rezervinin karaya çıkarılması noktasında keşfin yapıldığı ilk günden itibaren bir iki alternatif üzerinde durulduğunu belirten Demir, şöyle devam etti:

"Burada biz Zonguldak'ın ve Filyos'un en güçlü adaylardan olduğu fikrimizi beyan etmiştik. Sağ olsun sayın bakanımız bu alanda Zonguldaklılara yılın son güzel müjdesini vermiş oldu. Bizim 25 milyon tonluk dev bir limanımız faaliyete geçme aşamasına zaten gelmişti. 25 milyon tonluk limanımızın hemen arkasında da endüstri bölgesi 6 bin dekarlık büyükçe bir alanımız vardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın, Zonguldak açıklarında keşfedilen gazın karaya çıkış, rafinaj ve ana şebekeye bağlanma noktası olarak Filyos'u tercih etmesinden ziyadesiyle mutluluk duyuyoruz. Bu doğal gazın karaya bağlantı noktasında muhakkak kurulacak rafinaj tesisleri, buna bağlı gelişecek yan sanayiyle birlikte Zonguldak'taki yerel ekonomimize de ciddi katkıların geleceğini öngörüyoruz."