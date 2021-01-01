Koronavirüs salgını, kısıtlamalar, kapanan iş yerleri. 2020'de küresel piyasalar bu şoklarla hareketli bir yıl geçirdi. Borsalarda büyük kayıplar yaşandı, yatırımcı yönünü güvenli liman altına çevirdi. Arz ve talepteki dengesizlik petrol fiyatlarında eksi seviyeleri getirdi.

Küresel piyasalarda altındaki yükseliş yıl içersinde ön plana çıktı. Ons fiyatı 2 bin doların üzerini gördü. Altın yatırımcısına yüzde 60'tan fazla kazandırdı.

Yıl içerisinde petrolde ise sert düşüşler dikkat çekti.

Uzmanlar 2021'de ekonomik faaliyetlerin artması ve aşı çalışmalarındaki ilerlemelerle birlikte küresel piyasaların olumlu bir seyir izleyebileceğini belirtiyor.

"Merkez bankaları ve hükümetlerin politikalarını yeniden revize ettiği, güncellediği bir sene oldu"

2020 yılının küresel piyasalara etkisini değerlendiren ekonomis Arzu Toktay, "2020 son 10 senenin dışında birçok gelişmenin yaşandığı başta pandemi olmak üzere ve buna makabil merkez bankaları ve hükümetlerin politikalarını yeniden revize ettiği, güncellediği bir sene oldu." dedi.

Oktay sözlerini şöyler sürdürdü;

Altın ve gülüş ağustos ayına kadar yüksek bir performans gösterdi. Fakat ağustos ayı zirvesi 2075 dolar. Ardından özellikle sonbahar aylarıyla beraber aşıya ilişkin çalışmaların hızlanması ve pozitif aşı haberleriyle özellikle altın tarafındaki yükseliş eğiliminin yerini bir düzelmeye bıraktığını görüyoruz. Petrol piyasası için bu sene çok ilgin bir seneydi. Tarihinde ilk kez negatif fiyatlamayı gördü. Hatta birçok kurum bu negatif fiyatlamaya göre oporesyonel sistemlerini ayarlamadıkları için sıkıntılara neden oldu.