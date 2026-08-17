Az Bulutlu 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 17.08.2026 09:52

Hububat üreticilerine 120 milyar lira ödeme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hasat sezonu başından bu yana 769 merkezde 11,5 milyon ton ürün alındığını belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) üreticilere yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptığını açıkladı.

Hububat üreticilerine 120 milyar lira ödeme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklamasında, üreticilerin emeğinin karşılığını zamanında alması için TMO'nun sahada güçlü bir alım organizasyonu yürüttüğünü ifade etti.

Ofisin, 769 alım merkezinde ürün kabul etmeyi sürdürdüğüne işaret eden Yumaklı, "Hasat sezonu başından bugüne kadar 11,5 milyon ton ürün alındı. Üreticilerimize yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptık." bilgisini paylaştı.

Yumaklı, TMO'nun 20 milyon ton alım kapasitesine sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Değerli üreticilerimiz müsterih olsunlar. TMO'ya gelen ürünlerin tamamını alacağız. Alım faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. Hububat, Türkiye açısından stratejik bir öneme sahip. Buğday ve arpa gıda arz güvenliğinin temel ürünleri arasında yer alıyor. Türkiye, dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada bulunuyor. Güçlü üretim hem iç piyasa hem de ihracat açısından kritik."

Ülkenin üretim gücüne katkı sunan tüm üreticilere emekleri ve gayretleri için teşekkür eden Yumaklı, alım organizasyonunu sahada titizlikle sürdüren TMO mensuplarını da özverili çalışmalarından dolayı kutladı.

ETİKETLER
Hububat İbrahim Yumaklı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Buğday Gıda Tarım Üretimi
Sıradaki Haber
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 173 işçi alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:15
Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 53'e çıktı
10:00
Borsa İstanbul yeni haftaya 14.192,88 puandan başladı
09:59
Rusya: Ukrayna'nın ordu için kullandığı Odessa ve İzmail limanlarını vurduk
09:58
Brent petrolün varili 88,42 dolardan işlem görüyor
09:47
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 173 işçi alacak
09:42
Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı
Dört mevsim su sıcaklığı aynı olan Malatya'daki Kudret Havuzu ziyaretçilerini ağırlıyor
Dört mevsim su sıcaklığı aynı olan Malatya'daki Kudret Havuzu ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Asrın felaketinden asrın inşasına
Asrın felaketinden asrın inşasına
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ