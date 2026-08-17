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Ekonomi
AA 17.08.2026 09:16

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırı şüpheli olarak değerlendirdi.

Ekiplerce gerçekleştirilen x-ray taraması sonucunda araç, detaylı aramaya sevk edildi. Arama neticesinde, aracın yasal yükünün içerisine gizlenmiş 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Tıra el konulurken, olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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Uyuşturucu Kapıkule Ticaret Bakanlığı
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