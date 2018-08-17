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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yeni bir kredi paketi üzerinde çalışılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOBİ’lerin finansmanı amacıyla TOBB, özel ve kamu bankalarının katılımıyla yeni bir kredi paketi üzerinde çalışıldığını açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yeni bir kredi paketi üzerinde çalışılıyor

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