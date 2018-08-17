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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yeni bir kredi paketi üzerinde çalışılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOBİ’lerin finansmanı amacıyla TOBB, özel ve kamu bankalarının katılımıyla yeni bir kredi paketi üzerinde çalışıldığını açıkladı.

17 Ağustos 2018 Cuma 16:07





