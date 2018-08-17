Üreticiler Taşköprü sarımsağı fiyatlarından memnun

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü'de üreticiler, sarımsak fiyatlarından memnun oldu.

İlçede 25 bin dekar alanda yılda ortalama 25 bin ton sarımsak üretiliyor. Şubat ve mart aylarında dikilen sarımsağın hasadı temmuz ayında tamamlanıyor.

"15 liraya kadar alıcı buluyor"

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, Taşköprü'nün sarımsağıyla ünlü bir ilçe olduğunu söyleyerek, sarımsak fiyatlarının geçen yıla göre daha iyi olduğunu belirtti.

Rekoltenin iklim şartları nedeniyle düşük olduğunu anlatan Butur, "Geçen yıl sarımsakta rekolteye bağlı olarak fiyatlar oldukça düşüktü. Bu yıl, geçen yıla göre rekolte daha düşük. Sarımsak fiyatları toptan 5 ila 10 lira arasında değişiyor. Gönül daha fazla olmasını ister, ama bu fiyatlar çiftçimizi koruyor" dedi.

Sarımsak üreticisi Necip Atasoy, ilçede yıllardır sarımsak ektiğini belirterek, ürettiğinin sarımsağı pazarladığını ve sarımsak boyutuna göre perakende olarak 15 liraya kadar alıcı bulunduğunu söyledi.

"Yurt dışında da biliniyor"

İlçede sarımsak satışı yapan Ahmet Erçal, fiyatların geçen yıla göre yüzde 30 civarında arttığından bahsederek, "Bu yıl rekoltede düşüş yaşandı. Üretimde yaşanan düşüş fiyatlara yansıdı. Bu sayede, Taşköprü sarımsağının fiyatı yükseldi" dedi.

Taşköprü sarımsağının geniş coğrafyalarda tanındığını belirten Erçal şöyle konuştu:

"Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da biliniyor. İklim şartları dolayısıyla Kastamonu sarımsağı çok farklı bir aromaya sahip. Türkiye'nin birçok noktasına sarımsak satışı yapıyoruz."

Kaynak: AA