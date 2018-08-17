Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün kamuoyuna açıklanan ve bankacılık sektörünün ekonomik faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik değerlendirmelerin Bakanlık tarafından alınan kararlar şeklinde yansıtıldığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, “Açıklamalarda yer alan hususlar Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından üyelerine tavsiye niteliğinde alınan kararlardır. Kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olunmaması için bildirim gerekliliği doğmuştur.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: TRT Haber