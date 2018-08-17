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Üreticilere bayram öncesi 130 milyon lira tazminat ödendi

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), üreticiye Kurban Bayramı öncesindeki 10 günlük süreçte 130 milyon liralık ödeme yapıldığını duyurdu.

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Üreticilere bayram öncesi 130 milyon lira tazminat ödendi

TARSİM Yönetiminden yapılan açıklamada, meydana gelen çeşitli riskler ve doğal afetler nedeniyle bitkisel ürünleri, hayvanları zarar gören ve bunun sonucunda yapılan ekspertiz çalışmalarını takiben hasar dosyaları tamamlanan sigortalı üreticilere Kurban Bayramı öncesindeki 10 günlük süreçte 130 milyon TL ödeme gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyük emeklerle ve fedakarlıklarla faaliyetlerini sürdüren, ülkemize değer katan
üreticilerimizin Sistem'den duyduğu memnuniyet bizim için son derece önemli.

Memnuniyeti daha da arttırmak üzere gece gündüz demeden çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Bu vesileyle, başta üreticilerimiz olmak üzere tüm milletimizin Kurban
Bayramını kutluyor, bereketi bol günler diliyoruz."

Kaynak: AA 

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