Sanayicilere ve KOBİ’lere bayram müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bayram öncesinde sanayici, KOBİ ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketini açıkladı.

Bakan Varank, “Yeni Ekonomi Modelimizdeki tasarruf ilkeleri çerçevesinde bütçemize ilave yük getirmeksizin, sanayicilerimizi ve girişimcilerimizi 16 maddelik yeni bir paketle destekliyoruz.” dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırılar karşısında sanayiciler, KOBİ’ler ve teknoloji girişimcilerinin üzerindeki yükü hafifletmek ve bu süreçten güçlenerek çıkmalarını sağlamak amacıyla harekete geçti.

Bakan Varank başkanlığında hafta başından itibaren bakanlık bünyesinde yürütülen, “Destek ve Önlem Paketi” çalışmaları tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da sunulan paket, parasal genişlemeye yol açmadan ve sıkı maliye politikalarına uyumlu şekilde hazırlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kurban Bayramı öncesinde 16 maddelik paketi kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Varank, pakete ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu;

"Ülkemize karşı yapılan ekonomik saldırılardan sanayicilerimizin ve teknoloji girişimcilerimizin olumsuz etkilenmemeleri için yerlileştirme adımlarımızı ve milli teknoloji hamlemizi hızlandırıyoruz.

-Sektörün taleplerini de dikkate alarak, yeni ekonomi modelimizdeki tasarruf ilkeleri çerçevesinde bütçemize ilave yük getirmeksizin, sanayicilerimizi ve girişimcilerimizi 16 maddelik yeni bir paketle destekliyoruz.

-KOSGEB alacaklarına 2019 yılına kadar erteleme gelecek, Ar-Ge desteklerine kur farkı ayarı yapılacak.

-OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamı genişleyecek, yatırım teşvik belgesi başvuru ücreti kaldırılacak.

-Kalkınma ajanslarıyla 1500 projeye 500 milyon lira, teknoloji geliştirme bölgelerine de 100 milyon lira destek sağlanacak.

-Minimum 30 milyar dolarlık ithalata karşılık gelen öncelikli ürün gruplarının yerlileştirilmesi çalışmasını başlatıyoruz."

Kaynak: TRT Haber