Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,15 puan ve yüzde 0,21 artışla 10.146,61 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,07 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,53 ile tekstil deri, en çok kaybettiren ise yüzde 0,44 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kazanarak 10.125,46 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya karışık bir seyirle başladı.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında merkez bankaları sıkı para politikalarını gevşetmeye devam ederken, ülkelerin hedeflenen enflasyon oranlarına henüz yakalayamamış olmaları küresel ekonomi üzerinde belirsizliğin oluşmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Baknası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.