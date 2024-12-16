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Ekonomi
TRT Haber 16.12.2024 10:10

Tarım ÜFE kasımda arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi kasımda bir önceki aya göre yüzde 8,88, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,91 arttı.

Tarım ÜFE kasımda arttı
[Fotograf: DHA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre Tarım-ÜFE'de kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 8,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 37,55, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,91 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 48,83 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 9,35, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,59 ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,70 artış görüldü.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 19,49, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,91 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,93 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 263,86 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 43,95 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

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