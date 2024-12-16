Puslu 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 16.12.2024 10:03

Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda arttı

Ücretli çalışan sayısı, ekimde bir önceki aya göre aynı kalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı 15 milyon 837 bin 471 kişi oldu.

Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 448 bin 458 kişi iken, 2024 yılı Ekim ayında 15 milyon 837 bin 471 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,9 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık aynı kaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ekim ayında bir önceki aya göre aynı kaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.

ETİKETLER
İstihdam TÜİK
Sıradaki Haber
Bitcoin 106 bin doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:20
AB Şam'a üst düzey diplomatik heyet gönderiyor
11:17
Trafikte 113 milyon denetim yapıldı
11:12
Soykırımcı İsrail Lübnan'ın güneyindeki 62 beldeye yaklaşılmaması uyarısını yineledi
11:12
Sağlık Bakanlığı ve DSÖ'den İstanbul'da "deprem" konferansı
11:18
E-Devlet Kapısı 16 yaşında
11:15
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kazakistan mesajı
Kars Barajı soğuktan buz tuttu
Kars Barajı soğuktan buz tuttu
FOTO FOKUS
TRT Genel Müdürü Sobacı: İnsanlığın ortak hafızasına yaptığımız katkı önemli
TRT Genel Müdürü Sobacı: İnsanlığın ortak hafızasına yaptığımız katkı önemli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ