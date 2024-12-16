Bitcoin’den yeni rekor

Trump yönetiminin, kripto paralara Biden yönetiminden çok daha dostane yaklaşacağı düşünülüyor. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, geçtiğimiz perşembe günü, ülkede petrol rezervlerine benzer şekilde bir dijital para rezervi oluşturmayı düşündüğünü yineledi.

Trump’ın kripto para ve yapay zekâ ekibindeki yeni isimler

Bu ayın başında Trump, Silikon Vadisi girişimcisi David Sacks’i yapay zekâ (AI) ve kripto para danışmanı olarak atadı. Sacks, PayPal’ın eski yöneticilerinden ve Trump’ın danışmanlarından Elon Musk’ın yakın bir arkadaşı. Ayrıca, Trump, kripto paraları destekleyen bir isim olan Washingtonlu avukat Paul Atkins'i Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yeni başkanı olarak aday göstereceğini açıkladı.

Mevcut SEC başkanı Gary Gensler ise geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada, Trump’ın 20 Ocak'taki göreve başlama gününde görevinden istifa edeceğini belirtti. Gensler, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başkan Biden'a bana bu inanılmaz sorumluluğu verdiği için teşekkür ediyorum. SEC, görevini korkusuzca yerine getirdi ve yasaları tarafsız bir şekilde uyguladı" dedi.

Trump ve Gensler arasındaki gerginlik

Trump, yeni yönetiminin ilk gününde Gensler’i görevden alma planını daha önce duyurmuştu. Gensler’in, kripto para şirketlerine karşı hukuki adımlar atması bazı çevrelerde tartışmalara yol açmıştı. Trump yönetiminin bu adımları, kripto paralara yönelik politikalarının piyasalarda daha olumlu bir algı yaratmasına neden oluyor.

Bitcoin'in bu rekor seviyeye yükselmesinin arkasında, Trump’ın kripto paraya yönelik bu dostane politikalarının ve ekibine dâhil ettiği isimlerin büyük etkisi olduğu düşünülüyor.