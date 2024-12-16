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Ekonomi
TRT Haber 16.12.2024 10:06

Hizmet üretim endeksi ekimde aylık bazda arttı

Hizmet üretim endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 2 azalırken, aylık bazda yüzde 0,2 arttı.

Hizmet üretim endeksi ekimde aylık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet üretim endeksi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,6 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,0 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,2 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 9,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,8 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,2 arttı

Hizmet üretim endeksi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1. Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,5, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,8 azaldı. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,8, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,3 arttı.

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